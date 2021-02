De familie Meiland heeft hun woning in Hengelo verkocht, laat Erica Meiland op Instagram weten. Het gezin moest noodgedwongen hun woning verlaten, omdat er problemen waren ontstaan met het bestemmingsplan van de gemeente.

"Het is gelukt, in de stille verkoop! Nu op zoek naar een nieuw stulpje", schrijft Erica Meiland bij een foto waarop ze samen met Martien te zien is bij het verkoopbord van hun woning.

De familie keerde afgelopen zomer terug naar Nederland, na een tijd een bed and breakfast gerund te hebben in Frankrijk. Wegens heimwee besloten ze terug te verhuizen. Na enkele maanden ontstonden er problemen met de gemeente Bronckhorst en moeten ze op zoek naar een nieuwe woning.

Dochter Maxime woonde met haar ouders op de woonboerderij in Hengelo, maar zal niet meeverhuizen met Martien en Erica. Zij liet begin januari weten dat ze gaat samenwonen met haar vriend Leroy.

Of ze al een nieuwe woning hebben gevonden, is niet duidelijk. De familie liet blijken terug te willen naar de omgeving van Noordwijk (Zuid-Holland), waar zij oorspronkelijk vandaan komen en dochter Montana Meiland een winkel heeft. De zoektocht naar een nieuw huis is te zien in het nieuwe seizoen van hun realityserie Chateau Meiland.