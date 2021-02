Janet Jackson zal in mei meer dan duizend kostuums veilen die ze tijdens evenementen en optredens droeg. Ook de trouwjurk die de zangeres droeg tijdens haar tweede huwelijk gaat onder de hamer, meldt onder meer Reuters vrijdag.

De 54-jarige Jackson bewaart de kleding al jaren zelf, maar wil er nu van af. "Janet heeft nog nooit iets geveild", zegt veilingmeester Martin Nolan. "Het is ontzettend moeilijk om aan haar spullen te komen, omdat ze alles bewaart."

Daar komt nu verandering in: Jackson wil opruimen en een deel van de veilingopbrengst schenken aan de stichting Compassion, die kinderen in ontwikkelingslanden helpt.

Een van de te veilen kledingstukken is een trouwjurk die ze droeg tijdens haar tweede huwelijk. In 1991 trouwde de zangeres in het geheim met danser René Elizondo Jr., iets wat pas bekend werd toen het koppel acht jaar later uit elkaar ging.

Ook het leren jasje dat Jackson tijdens haar Rhythm Nation-tour droeg, gaat onder de hamer. Geschat wordt dat het kledingstuk tussen de 6.000 en 8.000 dollar (4.950 en 6.600 euro) gaat opbrengen.

Het meeste geld wordt vermoedelijk opgebracht door de Chevrolet-auto uit 1956 die Jackson veilt: de opbrengst daarvan wordt geschat op 50.000 en 70.000 dollar.