Jaimie Vaes, de verloofde van Lil' Kleine, was al meerdere keren gevraagd voor een realityserie, maar ze vond de tijd daarvoor toen nog niet rijp. Nu is ze er klaar voor om meer van zichzelf te laten zien, vertelt ze aan NU.nl.

"Veel mensen kennen mij natuurlijk als vrouw van en moeder van", zegt Vaes, die zich in 2018 verloofde met Lil' Kleine. "Toen we een kind kregen, heb ik me lange tijd gefocust op mijn gezin. Nu ben ik er klaar voor om me meer te ontwikkelen op carrièregebied en kan ik laten zien met welke projecten ik bezig ben." Enkele van die projecten zijn het ontwikkelen van een bikinilijn en een huidverzorgingslijn.

Ook de voorbereidingen op haar aankomende huwelijk met Lil' Kleine, die eigenlijk Jorik Scholten heet, komen aan bod. "Hij vindt het leuk voor me dat ik een eigen realityserie heb en steunt me daarin, maar hij liet ook meteen weten dat hij niet op de voorgrond hoefde te treden. Hij heeft dan ook geen prominente rol."

Zo'n rol is wel weggelegd voor Vaes' goede vrienden Estelle Cruijff en Koen Kardashian. "Het blijft natuurlijk werk, maar tijdens het draaien hebben we ook heel veel plezier met z'n allen." Afspraken over wat wel en niet gefilmd mag worden, heeft Vaes niet met haar vrienden gemaakt, maar ook niet voor zichzelf. "Het is nog niet voorgekomen dat ik ergens geen camera bij wilde hebben. Tot nu toe loopt alles op rolletjes."

24 Bekijk hier de trailer van In The Vaes Lane

'Er zullen altijd mensen zijn die mij niet leuk vinden'

In de eerste aflevering van de serie zegt Vaes te weten dat veel mensen een bepaalde mening over haar hebben. Ze zou het leuk vinden als dat door de realityserie verandert, maar ze ligt er niet wakker van als dat niet gebeurt.

"Ik hoop natuurlijk dat mensen positief zijn en dat ze het leuk vinden om naar te kijken. Het voelt toch als mijn 'product'. En misschien zijn er mensen met vooroordelen die na het kijken hun mening veranderen. Maar los daarvan zullen er altijd mensen zijn die mij niet leuk vinden en daar hou ik me gewoon niet meer zoveel mee bezig."

Het eindproduct van de serie, de bruiloft, moet als alles volgens plan verloopt in juni plaatsvinden op Ibiza. "We willen echt daar trouwen, dus als COVID-19 roet in het eten gooit moeten we het verplaatsen. Maar gelukkig houdt onze weddingplanner overal rekening mee."

Jaimie Vaes: In the Vaes Lane is vanaf zondag bij streamingdienst discovery+ te zien.