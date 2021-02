Een rechter heeft donderdag bepaald dat er niets verandert aan het curatorschap van Britney Spears. Ze blijft onder controle staan van haar vader Jamie en curatorbedrijf Bessemer. Haar juridische team had een rechter verzocht de curatelerechten bij haar vader weg te halen en het curatorbedrijf de volledige zeggenschap te geven, schrijft TMZ.

Spears wil al langer dat haar vader niet meer haar zaken regelt, maar dat slechts Bessemer dit doet. Haar vader wil hier niets van weten en weigert zijn curatorschap op te geven. De advocaten van Spears lieten weten dat de zangeres weigert op te treden totdat haar vader stopt als curator. De relatie tussen Spears en haar vader is inmiddels zeer slecht te noemen.

Haar vader had de rechter juist donderdag verzocht om Bessemer te verwijderen als curator, maar ook dat wees de rechter af. Op 17 maart en 27 april zijn er opnieuw zittingen waarin het curatorschap van de zangeres wordt besproken.

De zangeres is de laatste week wereldwijd in het nieuws vanwege de documentaire Framing Britney Spears van The New York Times. In die docu komt het curatorschap waaronder de zangeres al sinds 2008 staat ruimschoots aan bod.

Hierdoor heeft ze al bijna dertien jaar geen controle over haar financiën en carrière. Dit gaat zelfs over de kleinste dingen: zo bepalen haar curators bijvoorbeeld of ze een kopje koffie mag kopen.

De documentaire zorgde voor nieuwe aandacht voor de #FreeBritney-beweging. Dit zijn fanatieke fans van de zangeres die willen dat ze weer zeggenschap krijgt over haar eigen leven. Ze protesteren buiten de rechtbank wanneer er weer zittingen worden gehouden. Ook donderdag kwamen enkele tientallen fans op de rechtszaak af.

Het curatorschap van Jamie Spears zou eigenlijk in februari 2021 aflopen, maar werd in december door een rechter opnieuw verlengd tot komende september.