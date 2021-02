De vorige maand overleden Larry King laat zijn zijn kinderen miljoenen dollars na, zo blijkt donderdag uit zijn testament dat Us Weekly in handen heeft.

De legendarische talkshowhost, die in januari op 87-jarige leeftijd is overleden, schreef in het document dat hij zijn kinderen Andy, Chaia, Larry, Chance en Cannon zijn volledige fortuin nalaat.

Het testament is ondertekend in oktober 2019, bijna twee maanden nadat King de scheiding van zijn vrouw Shawn King had aangevraagd. Twee van Kings kinderen, Andy en Chaia, zijn in de zomer van 2020 overleden.

Volgens een eerste schatting zijn de persoonlijke bezittingen van King zo'n 2 miljoen dollar waard, hoewel zijn totale vermogen waarschijnlijk veel hoger is.

De doodsoorzaak van King is niet bekendgemaakt. Hij werd in december opgenomen in het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles omdat hij aan COVID-19 leed.