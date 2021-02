Kristen Wiig is in het geheim met haar vriend Avi Rothman getrouwd. In een interview met Howard Stern voor de Amerikaanse radiozender SiriusXM refereert de actrice naar hem als "mijn man".

Het is niet duidelijk wanneer de ceremonie plaatsvond. In het najaar van 2019 werd duidelijk dat het koppel sinds een paar maanden verloofd was.

Voor de 47-jarige Wiig is het haar tweede huwelijk. Ze was eerder getrouwd met acteur Hayes Hargrove, maar dat huwelijk strandde in 2009 na vier jaar.

Wiig en Rothman werden vorig jaar ouders van een tweeling. Ze kregen hun kinderen via een draagmoeder.