Rens Kroes voelt zich sinds ze moeder is van dochter Maya nog meer verbonden met haar zus Doutzen, vertelt ze in een interview in Kek Mama.

"We begrijpen elkaar nog beter", legt de 33-jarige Kroes, die in oktober beviel van Maya in haar ouderlijk huis in Friesland.

"In de tijd dat zij voor het eerst moeder werd, was ik pas 23. Zwanger zijn, het moederschap, het was allemaal nog heel abstract voor me - ik zat nog niet in die wereld en wilde gewoon feesten, bezig zijn met mijn bedrijf", aldus de blogger en auteur.

"Nu denk ik weleens: ik had er destijds meer voor haar moeten zijn. Ik weet nu pas hoe mooi, maar ook intens het kan zijn. Vanaf nu krijgen al mijn vriendinnen een vriezer vol eten van mij tijdens hun kraamperiode."

Doutzen Kroes heeft met haar man Sunnery James twee kinderen: de tienjarige Phyllon en zesjarige Myllena.