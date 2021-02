Berget Lewis viel 'drie kledingmaten' af door kritisch te kijken naar haar eetpatronen. De 49-jarige zangeres vertelt in Women's Health dat ze een verstoorde relatie met eten had.

"Eten is voor mij aan de ene kant gezelligheid - ik kom uit een Caribisch gezin en we vieren alles met lekker eten. Ik ben een echte levensgenieter. Maar eten is voor mij ook een vorm van troost op de momenten dat ik me helemaal niet fijn voel. Daarin lag de essentie van mijn probleem."

Om het patroon te doorbreken, stelde Lewis zichzelf enkele vragen: "hoe blij ben ik met mijn werk, met wat ik doe? Ben ik blij met mezelf en wie ik ben, met mijn relatie, met de mensen om me heen? Hoe ga ik met dingen om? Wat wil ik anders in mijn leven, en hoe ga ik dat doen?"

'Ik wilde dit regime vol blijven houden'

Tijdens de zoektocht naar antwoorden, lukte het Lewis om kleinere porties verdeeld over de hele dag te eten, meer groente tot zich te nemen en meer water te drinken.

Daarnaast viel ze veel af door de danstrainingen die ze kreeg voor het programma Dancing with the Stars, waar ze in 2019 aan deelnam.

"Ik wilde dit regime ook na de opnames vol blijven houden. Daarom nam ik een personal trainer in de arm, van wie ik veel slimme tips en tricks qua voeding en beweging leerde."

Toch benadrukt Lewis dat ze nog steeds een vrouw met rondingen is en dat ze die omarmt: "Begrijp me niet verkeerd - ik ben all for body positivity en jezelf en je lichaam accepteren, daar sta ik ook echt voor. Realiseer je alleen wel dat er een punt is waarop je overgewicht je gezondheid gaat ondermijnen."