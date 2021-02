Shia LaBeouf ontkent alle aantijgingen van FKA twigs, zijn ex-vriendin die onder meer beweert mishandeld te zijn door de acteur. Het advocatenteam van LaBeouf laat in reactie op haar aanklacht weten dat er niets klopt van de beweringen van de zangeres en zegt dat hij zich alleen agressief gedroeg om zichzelf te beschermen.

Tahliah Debrett Barnett, de echte naam van de zangeres, zegt dat ze tijdens de relatie met LaBeouf "veelvuldig fysiek, emotioneel en mentaal" is mishandeld. Ook beschuldigt ze haar ex ervan haar bewust een seksueel overdraagbare aandoening (soa) te hebben gegeven. De 33-jarige Barnett en de 34-jarige LaBeouf hadden minder dan een jaar een relatie.

De Transformers-acteur ontkent volgens Amerikaanse media "elke bewering van Barnett" en zegt dat er "geen letsel of andere vorm van mishandeling is ontstaan als gevolg van zijn handeling of nalatigheid". Zijn advocatenteam meldt dat wanneer de acteur agressief gedrag vertoonde, die werd gedaan uit zelfbescherming.

LaBeouf vraagt om een vonnis dat hem in het gelijk stelt en wil dat Barnett wordt veroordeeld tot het betalen van de proceskosten. Zijn reactie is opvallend, omdat hij eerder wel erkende zijn ex te hebben mishandeld en zei hulp te gaan zoeken.

"Ik heb geen excuus voor mijn alcoholisme of agressie", liet hij in reactie op de aantijging van zijn ex weten. "Ik heb mijzelf en iedereen om mij heen jarenlang mishandeld. Ik heb een geschiedenis van het kwetsen van mensen die dicht bij mij staan. Ik schaam me voor die geschiedenis en het spijt me voor degenen die ik pijn heb gedaan."

LaBeouf weg bij managementbureau

Eerder deze week werd bekend dat LaBeouf niet langer wordt vertegenwoordigd door artiestenmanagementbureau CAA. De acteur zou zich volgens bronnen in zijn omgeving in december of januari hebben ingeschreven voor een hulpverleningstraject.

CAA heeft geen verdere toelichting gegeven op de breuk met LaBeouf. De Amerikaan zou zelf hebben besloten om weg te gaan bij het bureau.