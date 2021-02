Oud-hockeyster Maartje Paumen en haar vriendin Savannah Hamming zijn moeder geworden. Zaterdag 6 februari is Hamming bevallen van een zoon, deelt Paumen op Instagram.

"Seve Sun Paumen. Op zaterdag 06-02-2021 is ons lieve, mooie mannetje geboren! Wij zijn intens gelukkig met z'n drietjes!", schrijft ze bij een foto van haar pasgeboren baby.

Het is het eerste kindje voor het stel, dat zich in 2019 verloofde nadat Paumen haar vriendin in Oostenrijk ten huwelijk vroeg.

Paumen kwam 235 keer uit voor het Nederlands hockeyteam en maakte daarin 195 goals. Ze pakte met Oranje twaalf prijzen, waaronder olympisch goud in 2008 en 2012. Na de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro, waar Nederland zilver veroverde, beëindigde ze haar interlandloopbaan.

In 2011 en 2012 werd Paumen uitgeroepen tot de beste hockeyster ter wereld. Met 368 goals is ze topscorer aller tijden van de Hoofdklasse.

Na haar hockeycarrière ging Paumen aan de slag als assistent-trainer van het vrouwenteam van MOP uit Vught.