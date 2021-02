Automerk Jeep heeft een commercial met Bruce Springsteen verwijderd, nadat woensdag bekend werd dat de zanger in november 2020 was aangehouden voor rijden onder invloed, te hard rijden en het drinken van alcohol op verboden terrein. Het gaat om de Super Bowl-commercial van het merk, meldt The Hollywood Reporter.

Springsteen was afgelopen zondag tijdens de pauze van de Super Bowl te zien in een spotje van Jeep, waarin hij Amerikanen opriep om nader tot elkaar te komen.

Woordvoerders van het automerk wilden verder niet ingaan op hun besluit, al lieten ze wel weten "dat het ongepast zou zijn om de reclame uit te zenden voordat er meer duidelijkheid is".

De 71-jarige muzikant werd op 14 november gearresteerd in een beschermd natuurgebied in Sandy Hook in New Jersey. Wel werkte hij normaal mee tijdens diens aanhouding. Het was de eerste keer dat Springsteen is aangehouden vanwege rijden onder invloed. Hij moet zich binnenkort verantwoorden bij de rechter.

De commercial is vooralsnog wel te zien op Springsteens Instagram.