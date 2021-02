Het ging erg slecht met zanger Robin Thicke toen hij een wereldwijde hit scoorde met Blurred Lines, vertelt hij in een woensdag verschenen interview met People.

De 43-jarige zanger, die vrijdag voor het eerst in zeven jaar weer een album uitbrengt, bracht het nummer met T.I. en Pharrell Williams uit in 2013.

"Mijn huwelijk met Paula (Patton, red.) lag in duigen", vertelt Thicke. "Ik raakte verslaafd aan pijnstillers. Het ging van kwaad tot erger en ik was zo arrogant om te denken dat ik het allemaal wel kon oplossen." Na een relatie van 21 jaar, waarvan 9 jaar huwelijk, vroeg Patton in 2014 een scheiding aan. "Een paar jaar lang leek alles mis te gaan."

Ook de roem steeg hem naar zijn hoofd. "Pijnstillers werden een uitvlucht. Ik had niet in de gaten dat ik de controle kwijt was. De faam had me in haar greep, het ging slecht me. Ik ben blij dat dit hoofdstuk nu afgesloten is."

Het verlies van zijn vader in 2016 voelde voor Thicke als een wake-upcall. "Een paar maanden later zag ik in dat het tijd werd dat ik mijn zoon ging opvoeden. Ik zette al het andere aan de kant."

Na zijn scheiding vond de zanger liefdesgeluk bij April Love Geary, met wie hij verloofd is en inmiddels twee dochters en een zoon heeft. "Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest. Mijn nieuwe album is een ode aan alle liefdes in mijn leven en de mensen die me geholpen hebben te komen waar ik nu ben."