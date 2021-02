Bruce Springsteen is in november opgepakt, omdat hij onder invloed achter het stuur zat, schrijft TMZ woensdag.

De zanger werd opgepakt in recreatiegebied Gateway National Recreation Area in New Jersey vanwege rijden onder invloed, roekeloos rijgedrag en het drinken van alcohol op een plek waar dat niet mag. Springsteen moet zich binnenkort verantwoorden voor de rechter.

Naar verluidt werkte de zanger mee bij zijn arrestatie. Voor zover bekend is het de eerste keer dat Springsteen, die een redelijk smetteloos imago heeft, is opgepakt voor rijden onder invloed.

De 71-jarige zanger heeft nog niet publiekelijk gereageerd op zijn arrestatie.