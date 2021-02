Richard Groenendijk en zijn echtgenoot Marko zijn bijna tien jaar samen. De cabaretier zegt in een interview in VIVA dat zijn man hem de rust geeft die hij nodig heeft.

"Veel mensen zeggen dat hij te lief voor mij is en dat ik iemand nodig heb die tegen me ingaat. Maar hij heeft zoiets van: waar moet ik tegenin gaan? Je bent een hartstikke lief mens en ik vind het prima wat je doet", aldus Groenendijk.

"Zijn rust is het tegengas dat ik nodig heb, niet iemand die zegt: 'Houd nu eens een keer je smoel dicht.' Hij is heel wijs, laat mij gewoon uitrazen."

Hoewel Groenendijk het niet heel belangrijk vond om te trouwen, wilde zijn echtgenoot hun liefde wel graag ambtelijk laten bezegelen.

"Hij komt uit Joegoslavië, is de enige zoon en het is een groot ding voor hem dat hij ooit met een man zou trouwen. Zijn familieleden zijn allemaal een andere kant op gevlucht. Zo kwam zijn nicht uit Zweden voor de bruiloft en zijn beste vriend uit Amerika, dat was heel bijzonder. Daarnaast vond ik het belangrijk om dingen goed geregeld te hebben."

Het huwelijk met Marko betekende voor Groenendijk ook het einde van zijn vrijgezellenbestaan. "Maar uiteindelijk is het grootste goed toch dat je iemand op de bank hebt zitten met wie je het leuk hebt. Daar weegt het applaus van een vol Carré niet tegenop, echt niet!"