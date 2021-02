Dennis Schouten vermoedt dat hij beter in de smaak valt bij vrouwen uit de provincie, vertelt hij in gesprek met Panorama naar aanleiding van zijn deelname aan de valentijnsspecial van First Dates.

"Ik woon nu in Almere, maar in het weekend ga ik vaak terug naar Twente", aldus Schouten. "Over het algemeen scoor ik het best in de provincie."

"Kennelijk heb ik daar een hoger aanzien dan in de Randstad, waar ze bovendien mijn accent niet altijd even aantrekkelijk vinden. Of ze vinden zichzelf natuurlijk te interessant, dat kan ook." De 25-jarige presentator zegt dat men zich over zijn liefdesleven geen zorgen hoeft te maken.

De aflevering van First Dates met de presentator is vanaf 20.25 uur te zien op 14 februari op NPO3.