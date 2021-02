Jennifer Lopez was in eerste instantie niet blij dat ze niet werd genomineerd voor een Oscar voor haar rol als stripper in de film Hustlers. Haar acteerprestaties werden bij andere prijsuitreikingen wel erkend, maar een Oscar-nominatie bleef uit voor de Amerikaanse actrice.

"Elaine, met wie ik de film produceerde, zette al mijn nominaties en gewonnen prijzen op een rij. En wat overduidelijk ontbrak, was een Oscar-nominatie. Dat deed me wel wat", vertelt de 51-jarige Lopez in gesprek met Allure.

"Ik dacht: wat betekent het als ik bij iedereen wel in hun gedachten zit, maar hier niet? Is de rol dan wel een nominatie waard? Hebben anderen wel iets bereikt, en ik niet?"

De actrice liet het even bezinken en kwam toen tot de conclusie dat ze zich er niet door wilde laten meeslepen. "Dit is niet de reden waarom ik dit werk doe. Niet om tien Oscars te hebben, of twintig Grammy's."

Het belangrijkst is dat anderen vreugde beleven aan haar werk, vindt de zangeres en actrice. "Het plezier dat ik ervaar wanneer ik merk dat anderen erdoor vermaakt of geïnspireerd worden, daar gaat het om. Mijn leven bestaat uit veel meer dan prijzen winnen."

Lopez werd wel genomineerd voor Golden Globe

Hustlers kwam uit in 2019 en is gebaseerd op een artikel uit The New York Times. Het verhaal draait om twee strippers (gespeeld door Lopez en Constance Wu) die tijdens de financiële crisis in 2008 minder geld verdienen en besluiten om samen met twee collega's geld te stelen van zakenmannen.

Lopez werd voor haar rol genomineerd voor onder meer een Golden Globe en een Screen Actors Guild Award.