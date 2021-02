Ivo Niehe heeft zich in gesprek met het AD uitgesproken over de kritiek die hij momenteel krijgt op een interview met Britney Spears van meer dan twintig jaar geleden. De programmamaker stelde de destijds zeventienjarige artiest een vraag over haar borsten en wordt nu vooral vanuit de VS bestookt met afkeurende reacties.

Spears was destijds te gast in de TROS TV Show en werd door Niehe aangesproken op haar borsten, die volgens sommige tabloidbladen door middel van plastische chirurgie zouden zijn vergroot.

Het fragment zit ook in de net verschenen documentaire Framing Britney Spears, waarin uiteengezet wordt onder welke psychische druk de jonge artiest gebukt ging.

Grote nieuwswebsites, fans en andere personen hebben zich vooral online tegen Niehe gekeerd en zien in hem een van de factoren waardoor Spears op een gegeven moment onder de druk bezweek en onder curatele gesteld werd.

'Spraken af haar een serieuze kans te geven'

Niehe zegt in een verklaring al eens eerder een reactie te hebben gegeven. "Na alle publicaties over het plotselinge schijnbaar opvallend veranderde uiterlijk van Britney Spears: de zes pagina's in het blad Rolling Stone (waar alle gedoe mee begon) en na Britneys boze reactie in een aantal voorafgaande interviews in andere landen, spraken we af haar een serieuze kans te geven op een reactie op alle commotie. Wat vond ze als zeventienjarige Amerikaanse van plastische chirurgie?", citeert het AD.

Volgens Niehe maakte Spears dankbaar gebruik van de vraag, maar hebben de makers van Framing Britney Spears het fragment in een andere context geplaatst.

"Dus werd alleen die ene vraag gebruikt, nota bene met grote ironie gesteld omdat we het er juist niet over wilden hebben. Maar die stijlvorm van ironie is in de VS blijkbaar minder bekend. De sfeer na afloop van het interview was goed, het management was meer dan tevreden. Het was ook een zeer sympathiek gesprek (ik heb het voor de zekerheid nog integraal teruggekeken) en aansluitend een als altijd door Egbert van Hees top geregisseerd optreden."