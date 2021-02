Fred van Leer kan sinds de periode waarin hij te maken kreeg met een lek van intieme beelden en een woningoverval beter genieten van zijn leven. In gesprek met Chantal Janzen vertelt de presentator en stylist dat hij minder bezig is met succes dat nog komen moet.

"Het was best veel bij elkaar, ja", zegt Van Leer in Janzens tijdschrift &C. "Ik zei laatst tegen vrienden: 'Jeetje man, deze twee maanden stonden echt op z'n kop.' Toen was ik even stil en besefte: nee, mijn leven stond altijd al op z'n kop. Het staat nu pas recht."

Van Leer zegt dat "het waarschijnlijk zo heeft moeten zijn". "In plaats van altijd maar bezig te zijn met het succes van morgen werd ik stilgelegd. Nu leer ik te genieten van alles wat er al is."

De presentator wil zich dan ook graag inzetten voor mensen die hetzelfde hebben meegemaakt en niet de massale steun kregen die hij ontving. "Ik sta niet snel op de barricaden, maar hier wil ik me wel graag voor inzetten. Want ik weet hoe erg dat vangnet mij heeft geholpen om er snel weer grappen over te kunnen maken en de straat weer op te gaan."

Twee incidenten binnen korte tijd

Van Leer werd half november bedreigd met een vuurwapen door twee mannen die hem in zijn woning probeerden te overvallen. Uiteindelijk wist het tweetal geen buit te maken. Een van de verdachten is opgepakt en mag het onderzoek in vrijheid afwachten.

De poging tot overval volgde slechts enkele weken nadat Van Leer geconfronteerd werd met een lek van intieme beelden. Op sociale media liet hij destijds weten dat hij er mentaal slecht aan toe was, maar benadrukte toen ook dat hij veel steun en hulp had.