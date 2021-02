Sam Asghari, de vriend van Britney Spears, heeft tegenover People gereageerd op de reacties op de documentaire die afgelopen weekend over zijn vriendin is verschenen. Hierin wordt onder meer ingegaan op het curatorschap dat Spears' vader heeft over zijn dochter. In zijn reactie laat Asghari weten volledig achter de zangeres te staan.

"Ik heb altijd het allerbeste gewild voor haar en zal haar blijven steunen in het volgen van haar dromen en het creëren van een toekomst die ze wil en verdient", aldus Asghari.

De documentaire Framing Britney Spears gaat in op de steeds toenemende populariteit van de zangeres, maar ook de bijbehorende (negatieve) media-aandacht die hierbij kwam kijken. Dit leidde uiteindelijk tot een inzinking in 2008, waarna Spears onder curatele kwam te staan.

Haar vader Jamie heeft sindsdien zeggenschap over haar financiën, maar ook diverse privézaken. De zangeres eist echter dat het curatorschap door een andere partij wordt overgenomen. Haar fans steunen haar hierbij middels de beweging #FreeBritney.

Asghari dankt de fans van zijn vriendin. "Ik ben dankbaar voor alle liefde en steun die ze krijgt van haar fans en kijk ernaar uit om samen met Britney een normale en geweldige toekomst te hebben."

De Familiy Business-acteur (27) is sinds 2016 samen met Spears (39). Ze ontmoetten elkaar op de set van haar videoclip Slumber Party.