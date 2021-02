Rapper G-Eazy en actrice Ashley Benson hebben na een jaar samen een punt achter hun relatie gezet. Volgens E! was het Ashley die de knoop doorhakte om niet meer verder te gaan met G-Eazy, die eigenlijk Gerald Earl Gillum heet.

Een anonieme bron laat aan het showbizkanaal weten dat de Pretty Little Liars-ster het idee had dat de muzikant niet volledig voor de relatie ging. "Ashley vond de manier waarop hij zich gedroeg als ze samen waren niet leuk. De vibe was niet meer goed. Dus heeft ze hem verteld dat het over is."

De twee kwamen samen nadat Ashleys relatie met Cara Delevingne na in mei twee jaar op de klippen was gelopen. Het jaar ervoor gingen er geruchten dat Benson en Delevingne twee in Las Vegas met elkaar zijn getrouwd.

G-Eazy was tot 2018 samen met zangeres Halsey. De twee hadden een jaar een relatie.