Actrice Shailene Woodley zou zich hebben verloofd met Aaron Rodgers, die American Football speelt voor de Green Bay Packers uit Wisconsin. Dat melden bronnen aan de Amerikaanse entertainmentsite People.

De sportman liet zich eerder ontvallen dat hij verloofd is.

Geruchten dat de twee iets met elkaar hadden deden al een paar maanden de ronde, maar het koppel heeft nooit iets bevestigd. De ingewijde weet te melden dat Woodley (29) en Rodgers (37) heel gelukkig samen zijn. "Het verbaast me niet dat hij zo snel een aanzoek heeft gedaan", zo stelt deze persoon dan ook.

De laatste man aan wie Woodley gelinkt werd was ook een sporter, rugbyspeler Ben Volavola. Rodgers had van 2014 tot 2017 iets met actrice Olivia Munn. Van 2018 tot 2020 was hij met autocoureur Danica Patrick.