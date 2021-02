De echtgenote van de Thaise koning Maha Vajiralongkorn is sinds 28 december niet meer in het openbaar gezien. Koningin Suthida zou haar man maandag vertegenwoordigen bij een begrafenisplechtigheid, maar in plaats van de koningin verscheen de koninklijke bijvrouw Sineenat.

Het paleis gaf geen uitleg voor de afwezigheid van Suthida. Ze verscheen zondagavond wel kort in het koninklijk journaal op de Thaise televisie, maar daarbij bleek het om opnames te gaan die halverwege december waren gemaakt.

Waarnemers spreken over een felle interne strijd tussen de koningin en de 'nobele gezellin' om de gunsten van de als wispelturig bekendstaande Vajiralongkorn.

Die vertoonde zich de laatste tijd steeds vaker met Sineenat, in Thailand beter bekend als Koi. Zondag verspreidde het hof een stichtend bedoelde tekening die de koning had gemaakt.

Koning schoof al eerder echtgenotes aan de kant

Wat meteen opviel aan de prent, was de verwijzing naar Koi. Het feit dat eerder in de officiële agenda was aangekondigd dat de koningin naar de begrafenisplechtigheid zou gaan, gold voor velen echter als geruststelling dat Suthida niet aan de kant is geschoven.

Suthida zou niet de eerste echtgenote van Vajiralongkorn zijn die aan de kant wordt geschoven. Drie vrouwen gingen haar al voor: prinses Soamsawali, Sujarinee Vivacharawongse en Srirasmi Suwadee. Alleen Soamsawali, een nichtje van de koning, verkeert vanwege haar afkomst nog in koninklijke kringen.

Vivacharawongse is met vier van haar vijf kinderen in ballingschap gestuurd en Suwadee bevindt zich in een strafkamp, een lot dat Sineenat ook bijna een jaar trof. Daarom zijn er nu zorgen over het lot van Suthida, met wie Vajiralongkorn in mei 2019 huwde.