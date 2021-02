Sean 'Diddy' Combs heeft zijn oude kledingbedrijf Sean John aangeklaagd. Volgens de rapper heeft het merk na zijn vertrek zonder zijn toestemming alsnog zijn naam en beeltenis gebruikt, zo melden Amerikaanse media.

De aanklacht gaat over de nieuwe vrouwencollectie van Sean John. Combs beweert dat het bedrijf in een interview valse citaten van hem heeft gebruikt, waardoor het lijkt alsof hij iets met de lijn te maken heeft.

Ook zijn zonder zijn toestemming beelden van de rapper te zien in een video om de collectie te promoten. Combs eist een schadevergoeding van 25 miljoen dollar (ruim 20 miljoen euro).

De rapper richtte Sean John in 1998 op en stapte in 2016 op. In januari sprak hij ook zijn onvrede uit over het bedrijf, omdat het op de website de slogan 'Vote or Die' had gebruikt. Die tekst zou Combs hebben bedacht, maar over de auteursrechten zijn beide partijen nog in onderhandeling.