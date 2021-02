Voetballer Daley Blind en zijn vrouw Candy-rae Fleur zijn ouders geworden van een tweede kindje. De twee laten op Instagram hun nieuwe dochter zien.

Op de foto is de baby in de armen van haar moeder te zien, terwijl Blind en zoon Lowen Dace (1) in de sneeuw spelen. "Jongens spelen buiten, meisjes blijven binnen warm", luidt het bijschrift. De naam van hun dochter is niet bekendgemaakt.

Het koppel trouwde in de zomer van 2019. In oktober van dat jaar werd hun zoon geboren. Een jaar later maakten Blind en zijn vrouw bekend in verwachting te zijn van een tweede kind.