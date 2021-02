Bob Saget heeft nog goed contact met de vier actrices die in Full House en de opvolger Fuller House zijn dochters speelden, vertelt hij de podcast Inside of You. De 64-jarige acteur ziet de 34-jarige tweeling Mary-Kate en Ashley Olsen nog regelmatig.

Saget (uiterst rechts op de foto) acteerde 25 jaar voor het laatst met de bekende tweeling, die beurtelings de rol van 'zijn' jongste dochter Michelle vertolkte. "Ik houd enorm van ze", aldus Saget. "Als ik in New York ben of als zij hier zijn, zien we elkaar altijd als dat lukt."

Ook met Candace Cameron (44) en Jodie Sweetin (39), die in tegenstelling tot de Olsen-tweeling wel meespeelden in de reboot Fuller House, gaat Saget nog goed om. "Ik ben heel close met Candace, al sinds de eerste aflevering. En Jodie bleef vroeger altijd logeren en was bevriend met mijn oudste dochter Aubrey."

Op de vraag wie zijn favoriete televisiedochter is, heeft de acteur geen antwoord. "Jodie voelt het meest als een echte dochter, maar eigenlijk zie ik ze meer als vrienden. Ze zijn er allemaal voor me geweest toen ik door moeilijke perioden ging."