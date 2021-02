De zijgevel van het huis van Raymond van Barneveld in Den Haag is zondag ingestort. De manager van de darter, Ben de Kok, bevestigde het nieuws via Twitter.

Aanvankelijk melde Dartsblog.nl dat het dak van de woning in de Haagse wijk Ypenburg naar beneden was gekomen. Dit was niet het geval, aldus De Kok. "De zijgevel is ingestort en niet het dak. Verder niemand gewond, alleen materiële schade."

Van Barneveld was niet thuis ten tijde van het incident; hij is in het Duitse Niedernhausen, waar de vijfvoudig wereldkampioen maandag op de Europese Q-school een Tourkaart probeert te bemachtigen. Hiermee hoopt hij opnieuw een profstatus te krijgen.

Van Barnevelds vriendin Julia was wel in de woning toen de gevel naar beneden kwam. De schade aan de woning is aanzienlijk. Ook de auto van Van Barneveld heeft te lijden gehad onder de vallende geveldelen.

De brandweer kwam ter plaatse om de stabiliteit van de woning te controleren en concludeerde dat deze veilig genoeg was om erin te overnachten. Het is momenteel nog onduidelijk hoe de gevel kon instorten.