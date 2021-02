Wesly Bronkhorst en zijn vriendin Claudia de Jong leven sinds kort gescheiden van elkaar, bevestigde de volkszanger zondagavond tegen Shownieuws.

Bronkhorst zou de geruchten eerst hebben ontkend. Toen De Jong echter liet weten dat ze inderdaad een eigen woning in Almere heeft betrokken, bevestigde ook Bronkhorst het nieuws.

"Wij leven inderdaad op dit moment gescheiden", aldus Bronkhorst aan Shownieuws. "Je zult begrijpen dat het voor mij erg moeilijk is om onze zoon te moeten missen en te emotioneel voor mij om hier uitgebreid over te vertellen. De reden dat ik niet eerder dit vreselijke nieuws kon bevestigen, had te maken met het feit dat Claudia en ik nog in gesprek waren. Voorlopig wil ik het hierbij laten."

Het stel was al zo'n acht jaar bevriend voor de vonk oversloeg. In november werd het koppel ouders van een zoon, Rijk. Bronkhorst woont momenteel alleen in Loosdrecht. Het huis van de volkszanger en De Jong zou te koop staan.