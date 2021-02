Evan Rachel Wood heeft eind vorig jaar aangifte gedaan tegen Lindsay Usich, de huidige echtgenote van Marilyn Manson. Dat liet de Westworld-actrice dit weekend weten in haar Instagram Stories.

Wood schrijft dat Usich en iemand met de naam Leslee Lane van plan waren foto's te openbaren die gemaakt zijn toen de actrice jong en onder invloed was. Ze was toen jonger dan 21 jaar, de leeftijd waarop je in de Verenigde Staten mag drinken, en zegt dat ze de verdovende middelen aangeboden had gekregen na een show van Manson in Las Vegas.

Wood besloot zelf een van de foto's waarop ze met Manson poseert te delen. Op de foto draagt ze een traditionele legerpet en is er een Hitler-snor op haar gezicht getekend. Ze zegt dat Usich in een bericht op de app Discord met iemand besprak dat de foto's de carrière van Wood zouden verwoesten en ervoor zouden zorgen dat de actrice haar mond zou houden.

Afgelopen week onthulde Wood dat Manson de dader was van het misbruik waarover ze eerder al haar verhaal. "De naam van mijn misbruiker is Brian Warner, ook bekend als Marilyn Manson", deelde de 33-jarige op Instagram.

"Hij palmde me als tiener in en heeft me jarenlang gruwelijk mishandeld. Ik werd gehersenspoeld en gemanipuleerd. Ik ben klaar met in angst leven voor vergelding, laster of chantage." Na het bericht van Wood deelden nog enkele vrouwen de slechte ervaringen die ze met Manson hebben.