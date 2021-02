De Vlaamse presentator Viktor Verhulst heeft een nieuwe vriendin. Dat bevestigt zijn vader, Studio 100-baas Gert Verhulst, zondag aan Shownieuws.

"Ik moet zeggen dat Viktor geen vrijgezel meer is", vertelt Gert. "Eindelijk, moet ik zeggen, want het begon toch wel lang te duren. Het is een een heel leuke meid. We zijn supertevreden."

Het gerucht ging al langer dat Viktor een relatie zou hebben met de 21-jarige influencer Sarah Puttemans. Sarah en Viktor kennen elkaar al een tijdje, maar afgelopen zomer zou hij vlinders in zijn buik hebben gekregen. Viktor had hiervoor twee jaar een relatie met K3-zangeres Marthe.