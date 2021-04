Acteur Vin Diesel heeft zondag via een woordvoerder aan TMZ laten weten prima overweg te kunnen met zijn buren in de Dominicaanse Republiek. De acteur kreeg klachten over zijn beveiligers, die met Pasen zouden hebben gedaan alsof de buurt van hen was.

In een brief aan Diesel die TMZ heeft ingezien, schrijft een van zijn buren samen met andere omwonenden getuige te zijn geweest van vervelend gedrag van de beveiligers.

De beveiligers zouden omwonenden hebben tegengehouden en hen hebben ondervraagd, omdat Diesel in de buurt rondfietste. Ook zouden ze de straten met vijf tot zes auto's hebben geblokkeerd.

Diesel laat weten op dat moment paascadeaus te hebben uitgedeeld in de buurt. De beveiliging zou daarbij zijn opgeschroefd, omdat ook de familie van de acteur aanwezig was.

Volgens Diesel was het nooit de bedoeling om voor ongemak te zorgen. De acteur huurt al ruim twintig jaar woonruimte in de Dominicaanse Republiek.