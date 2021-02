Natalie Portman vindt het niet kunnen dat media in 2021 nog schrijven over geruchten rondom zwangere beroemdheden. Op haar Instagram Stories reageerde de 39-jarige actrice op een artikel waarin werd gesuggereerd dat ze zwanger zou zijn.

De actrice werd gefotografeerd terwijl ze rondliep in Sydney, waar ze op dit moment bezig is met de opnames van de film Thor: Love and Thunder. Naar aanleiding van de foto's publiceerde Page Six een artikel waarin werd gesteld dat ze een "baby bump" (babybuikje) zou hebben.

"Hey, ik ben dus totaal niet zwanger", schreef Portman bij een screenshot van het artikel. "Maar blijkbaar is het nog oké in 2021 als iemand speculeert en commentaar geeft op de lichaamsvorm van een vrouw wanneer ze maar willen? Doe het beter, New York Post."

De actrice heeft twee kinderen: Aleph en Amalia.