Kris Jenner wordt volgens Daily Mail door haar voormalige bodyguard Marc McWilliams beschuldigd van aanranding. Vorig jaar diende McWilliams al een klacht tegen haar in wegens "een patroon van ongewenste seksuele toenaderingen en ander wangedrag".

In een gewijzigde klacht die hij deze week bij de rechtbank indiende, beweert McWilliams dat Jenner hem vier jaar geleden heeft aangerand in een auto. Tijdens deze rit zou ze hem bij zijn kruis hebben gegrepen.

Michael Rhodes, Jenners advocaat, laat aan Daily Mail weten dat Jenner deze "ongegronde beweringen" ontkent.

In de aanklacht tegen Jenner die McWilliams vorig jaar indiende, zei hij dat het ongepaste gedrag zich in mei 2017 afspeelde. De bodyguard beschuldigde Jenner van onder meer opmerkingen over zijn lichaam, ongewenste aanrakingen en het tonen van delen van haar ontblote lichaam.

Volgens McWilliams heeft hij het ongewenste gedrag aangekaart bij zowel Jenner als het beveiligingsbedrijf, maar werd daar niets mee gedaan.

De bodyguard heeft in de zaak ook een aanklacht lopen tegen Jenners dochter Kourtney Kardashian. Hij werkte ook een tijd voor haar en beschuldigt haar van het overtreden van arbeidswetten.

De hoorzitting staat gepland op 23 maart.