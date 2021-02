De familie van Bridgerton-acteur Regé-Jean Page plaagt hem flink met de vele seksscènes die in de Netflix-serie zitten. Ze houden elkaar ervan op de hoogte als er weer eentje voorbijkomt, vertelt hij in The Graham Norton Show.

De 31-jarige acteur, die hertog Simon Basset speelt in de populaire serie, deelt diverse pikante scènes met Phoebe Dynevor, die debutante Daphne Bridgerton speelt.

"We hebben een familieappgroep waarin ze elkaar via een systeem met emoji's waarschuwen voor wat er komen gaat. Symbolen als een rood waarschuwingslicht en een perzik. Ze hebben ook al gedreigd mijn perzik een cijfer te geven", aldus Page, die daarmee duidt op zijn billen die regelmatig in beeld zijn.

Enkele neven en nichten zitten niet in de groep, maar sturen hem nu ook appjes."Zij kijken de serie en vragen me of het niet mogelijk is een waarschuwingslabel te krijgen omdat ze familie zijn, haha."