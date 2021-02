Lone van Roosendaal heeft weinig last van fans op straat. De actrice zegt zaterdag in VROUW dat ze amper wordt herkend.

"Ik ben in het dagelijks leven, zonder make-up en met steil haar, ook echt niet vergelijkbaar met mijn personage uit GTST. Hooguit mijn stem is herkenbaar", aldus de 51-jarige actrice, die sinds 2018 te zien is in de soap op RTL 4.

"Ik ben altijd vriendelijk als mensen met me op de foto willen, maar het voelt wel een beetje ongemakkelijk. Ik kan namelijk niet zo goed tegen adoratie en zie mezelf ook niet als BN'er."

Dat ze door Goede Tijden, Slechte Tijden een vaste baan heeft tijdens de coronacrisis vindt ze heel fijn: veel acteurs en actrices zitten al bijna een jaar zonder werk. "Het kwam als een geschenk uit de hemel en ik heb het enorm naar mijn zin met die leuke collega's."

"Sinds het najaar van 2018 speel ik de invloedrijke zakenvrouw Billy de Palma. Het zou eerst voor vijf weken zijn, maar Billy ging niet dood, dus het is een lange gastrol geworden. Heel fijn, want mijn B&B ligt helemaal stil en helaas ligt ook in het theater alles plat, dus ik ben op meerdere fronten geraakt. Ik ben echt blij dat ik voor GTST nog de deur uit kan gaan en werk heb."