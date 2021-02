Agentschap WME, een van de grote spelers in Hollywood, heeft met acteur Armie Hammer gebroken nadat de acteur beschuldigd berichten te hebben gestuurd waarin hij kannibalisme voorstelt, meldt The Hollywood Reporter. Het bedrijf vertegenwoordigde de Amerikaan al jaren.

Verschillende vrouwen deelden de afgelopen weken screenshots van berichten die van de 45-jarige acteur afkomstig zouden zijn. Hierin beschrijft de afzender zijn seksuele voorkeuren expliciet en worden onder meer verkrachting en kannibalisme genoemd.

Hammer ontkent alle verhalen, maar stapte naar aanleiding ervan wel uit de film Shotgun Wedding. Ook zou hij uit de nieuwe serie The Offer, over de productie van The Godfather, zijn gezet. Hij speelde Al Ruddy, de producent van de iconische Oscar-winnende film.

De acteur was tien jaar getrouwd met Elizabeth Chambers, maar in juli kondigden de twee aan uit elkaar te gaan. Het stel heeft twee kinderen.