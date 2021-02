Yolanthe Cabau (35) is niet bezig met een eventuele nieuwe relatie. De presentatrice en actrice wil nu haar focus leggen op haar zoon, zelfontwikkeling en haar werk, vertelt ze in gesprek met De Telegraaf.

Al haar aandacht steekt Cabau momenteel in zoon Xess, zichzelf en haar werk. "Mijn dagen zijn altijd vol gepland en dat vind ik eigenlijk wel heel erg fijn. Niet alleen met werk, want het is ook belangrijk om tijd voor Xess vrij te maken en om aan mijzelf te werken. Van die momenten geniet ik nu het meeste. Ik wil doen wat me gelukkig maakt en dat gevoel volg ik."

De presentatrice en actrice zegt dat ze nu veel tijd besteedt aan zichzelf, omdat ze van huis uit gewend is om haar liefde vooral aan anderen te geven. "Het was een hele weg om mezelf te vinden, maar ook de liefde die ik met mijzelf heb te delen. Dat is lastig. Van huis uit ben ik gewend om altijd liefde aan anderen te geven. En daarbij aan jezelf voorbij te gaan."

Cabau zou samen met een toekomstige nieuwe liefde best nog een dochter of tweede zoon willen. "Ik heb altijd gedroomd van een groot gezin. Misschien omdat ik zelf ook uit zo'n gezin kom. Mijn zussen en broers zijn ook mijn beste vrienden. Zo groot als mijn familie zal het alleen nooit meer kunnen worden. Het zou een droom zijn om op een dag nog eens mama te mogen worden."

Cabau was tien jaar samen met Wesley Sneijder. Ze ontmoetten elkaar in 2009 en trouwden een jaar later. In 2015 werd zoon Xess Xava geboren.