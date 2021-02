Sharon Osbourne vreesde een lange periode in haar leven dat de drank- en drugsverslaving haar man Ozzy fataal zou worden. De presentatrice vertelt in gesprek met Variety dat ze daarom altijd iemand bij hem in de buurt wilde hebben.

"Jarenlang vreesde ik daarvoor", aldus Sharon (68). "Ik was bang dat hij 's nachts ziek zou worden, of zou vallen op zijn hoofd. Daarom wilde ik als hij op tour was dat er altijd iemand bij hem was en die hem 's nachts in de gaten hield. Ik hield me er altijd mee bezig."

De 72-jarige artiest vertelt in het interview verslaafd te zijn geraakt omdat hij eigenlijk nooit lekker in zijn vel zat. "Ik had grote successen, maar ik dacht nooit positief over mezelf. Dus al op jonge leeftijd begon ik te snuiven, om dat gevoel maar uit mijn hoofd te krijgen."

Osbourne was ruim veertig lang verslaafd aan alcohol en diverse soorten drugs en is in 2013 definitief afgekickt. "Ik had al duizend keer dood moeten zijn", zegt de zanger. "Ik denk echt niet dat ik onoverwinnelijk ben. Zoveel is er niet nodig om je te laten sterven."

Echtgenote Sharon is blij dat haar man nu geen drugs meer aanraakt. "Het is enorm rustig thuis", zegt de presentatrice. "De sfeer is enorm goed. Het is heel fijn voor onze familie."