Kevin Hart is in 2018 nooit op een feest verschenen waar hij promotie voor zou doen en daarom wordt de acteur aangeklaagd. Het bedrijf dat Hart betaalde om naar het feest te komen eist 390.000 dollar (ruim 325.000 euro).

De acteur werd gevraagd naar een feest in New York te komen en van tevoren meerdere berichten op Instagram te plaatsen over zijn komst naar de club. Hij werd van vooraf 10.000 dollar betaald, maar zou uiteindelijk 26.000 dollar verdienen met zijn aanwezigheid, meldt Page Six op basis van rechtbankdocumenten.

In de maanden voorafgaand aan het evenement bleek de acteur echter nog niets te hebben geplaatst op sociale media en dus vroeg de organisator het geld terug. In de tussentijd had de organisator al zo'n 12.000 dollar uitgegeven aan advertenties om te promoten dat de acteur zou komen.

Maandenlang werd beloofd dat het geld terug zou komen, maar in 2019 bleek dat het geld verkeerd was overgemaakt. Op datzelfde moment bleek ook dat de manager van Hart al weken voorafgaand aan het evenement wist dat de acteur niet kon komen. In de rechtbankdocumenten schrijft de club dus onnodig extra kosten aan advertenties te hebben gemaakt: als de club had geweten dat Hart niet kwam, was het feest anders gepromoot.

Harts team heeft nog niet gereageerd op de aanklacht.