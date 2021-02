Orianne Cevey heeft bij een veiling, waar onder meer gouden platen en andere prijzen van haar ex-man Phil Collins onder de hamer gingen, meer dan 2 miljoen dollar (bijna 1,7 miljoen euro) opgehaald, schrijft TMZ.

Cevey verkocht onder meer juwelen en kleding. De awards die afkomstig waren van haar ex-man brachten zo'n 22.000 dollar in het laatje.

Volgens TMZ leverden vooral de items van Collins veel belangstelling op. De eerste vier voorwerpen die werden aangeboden, zorgden voor meer dan 350 telefoontjes en online biedingen.

Cevey en Collins leerden elkaar kennen in 1994 en trouwden in 1999. Ze kregen twee zoons: Matthew en Nicholas. In 2008 scheidde het stel, om weer bij elkaar te komen nadat Cevey in 2016 van haar tweede echtgenoot was gescheiden. Afgelopen zomer gingen ze definitief uit elkaar, omdat de zanger ontdekte dat Cevey niet op zakenreis was, maar met een andere man in het huwelijk trad.