Thomas Berge (31) heeft een tijd gebruik gemaakt van een datingapp om vrouwen te ontmoeten, maar kan dit nu niet meer doen. Hij werd geblokkeerd omdat gedacht werd dat iemand zich als hem voordeed, vertelt de vrijgezelle zanger in de podcast van Shownieuws.

"Het probleem is: ze dachten dat ik het niet was", vertelt Berge, die onder zijn echte naam Chiel Ottink actief was op de app.

"Dus toen werd ik elke keer geblokkeerd, omdat ze zeiden: je gebruikt de naam van iemand anders, en dat mag niet. Toen ben ik ermee gekapt."

Ondanks dat hij vrouwen niet meer ontmoet via datingapps, heeft hij nog regelmatig afspraakjes. "Ik ben gek op het vrouwelijk schoon. Het belangrijkste is dat er een klik is. Het klinkt misschien gek, maar ik houd echt van een goed gesprek."

De zanger was meerdere jaren samen met fotograaf Myrthe Mylius, met wie hij zoon Jack (7) kreeg. Vorig jaar had hij kort een relatie met model Adinda Kennedy.