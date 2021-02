De gouden platen en andere prijzen van Phil Collins die Orianne Cevey onlangs in de verkoop deed, hebben ruim 22.000 dollar (meer dan 18.000 euro) opgebracht. De ex-vrouw van de zanger kreeg in totaal 2 miljoen dollar voor alle spullen die zij verkocht, meldt TMZ.

Volgens de entertainmentsite was er onverwacht grote belangstelling voor de spullen die Cevey veilde. Vooral haar juwelen brachten veel geld op.

Het gaat om onder meer een gouden plaat van het album Pictures at Eleven van Robert Plant. Collins verzorgde de drums voor dat album. Ook een andere gouden plaat van Plant, van een album dat werd uitgegeven door Collins' label, gaat onder de hamer. De vanafprijzen lagen op 100 dollar (bijna 83 euro).

Volgens een woordvoerder van de Zwitserse Cevey, die met Collins in een bittere strijd verwikkeld is, had de verkoop niets met wraakgevoelens te maken, maar wilde Cevey gewoon van de spullen af. Collins zorgde er eerder voor dat Cevey uit hun huis op Miami Beach werd gezet.

De muzikant deed dat omdat Cevey afgelopen zomer in het geheim met een andere man was getrouwd in Las Vegas. Ze vertelde later onder meer dat de 69-jarige Collins impotent zou zijn, zich lange perioden niet zou wassen en een slechte mentale gezondheid zou hebben.