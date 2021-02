Gigi Hadid heeft een thuisbevalling gehad en is dus niet naar het ziekenhuis gegaan om daar te bevallen. Het half-Nederlandse topmodel vertelt in gesprek met Vogue voor het eerst uitgebreid over haar bevalling, die in september plaatsvond.

Het was aanvankelijk de bedoeling om te bevallen in een ziekenhuis in New York, maar wegens de coronamaatregelen mocht er slechts één extra persoon in de verloskamer zijn. Hadid wilde naast haar vriend Zayn Malik ook graag haar moeder Yolanda en zus Bella bij de bevalling hebben, wat niet meer mogelijk was.

Na het bekijken van de documentaire The Business of Being Born besloten Hadid (25) en Malik (28) om een thuisbevalling te plannen in hun huis in Pennsylvania. Hiervoor werd een opblaasbaar bad in de slaapkamer van het stel geplaatst en als achtergrondgeluid werd het audioboek van Hadids favoriete kinderboek The Indian in the Cupboard afgespeeld.

In het gesprek vertelt Hadid dat ze geen ruggenprik of andere pijnstillers heeft gekregen tijdens de veertien uur durende bevalling. "Ik wist dat het de meest intense pijn in mijn leven zou worden, maar je moet je eraan overgeven en denken: 'Dit gebeurt nu eenmaal'", vertelt het model.

"Er was een moment dat ik wel benieuwd was naar hoe het zou zijn met een ruggenprik. Mijn vroedvrouw zei dat het op dat moment toch geen zin meer had, dus ik ben doorgegaan met persen."

Malik mocht na de geboorte van Khai de navelstreng doorknippen. "Ik had eerst niet eens door dat ze er al uit was", blikt Hadid terug. "Ik was zo moe en toen ik omhoog keek zag ik dat Zayn haar vasthield. Het was zo schattig."

Hadid vertelt dat zij en Malik van plan zijn om hun dochter Khai op te voeden op de boerderij in Pennsylvania waar ze nu wonen. "Dat boerderijachtige leven heb ik ook gehad als kind en voelt daarom heel vertrouwd. Dat vinden Zayn en ik allebei heel belangrijk."