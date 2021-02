Nance Coolen heeft een dubbel gevoel bij de afgelopen paar jaar, waarin zij geen televisiewerk had. De 47-jarige presentatrice had meer tijd voor haar gezin, maar baalde wel dat ze niet meer gevraagd werd voor presentatieklussen.

"Het komt en gaat, denk ik", vertelt Coolen in gesprek met Libelle. "Op een gegeven moment word je niet meer gebeld. Als je er dan niet achteraan jaagt, raak je vanzelf een beetje op de achtergrond."

"Voor presentatoren verschijnen nu eenmaal geen vacatures online; het is een kwestie van afwachten en hopen dat ze aan je denken. Tegelijkertijd is er een nieuwe generatie opgestaan, jonge mensen die meer op de voorgrond treden of hun plek afdwingen."

Coolen zegt zelf niet snel om dergelijke aandacht te vragen. "Alle rode lopers afstruinen en op sociale media laten zien hoe ik aardappels kook, dat is niks voor mij."

De presentatrice, die sinds twee weken weer op SBS te zien is met het programma Helden van nu, vond het eerst lastig als mensen haar op straat vroegen wanneer ze haar weer op televisie konden verwachten. "Dan zei ik: 'Het is wat het is.' Maar ik baalde flink."

Wel is Coolen blij de afgelopen jaren veel tijd te hebben besteed aan haar man Pico en zoon Robin. "Al vanaf mijn zestiende stond ik altijd aan voor werk. Als ze belden: 'Pak je koffers, we vliegen vannacht', dan was ik al weg."

Coolen presenteerde eerder programma's als Lingo, TV Woonmagazine en Popstars. Ook maakte ze deel uit van de muziekformatie Twenty 4 Seven.