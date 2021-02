Loretta Schrijver trekt zich steeds minder aan van meningen van anderen. Ze vindt haar werk zo leuk, dat het haar niet uitmaakt of mensen vinden dat ze zich anders zou moeten gedragen, vertelt ze in Nouveau.

"Het kan me tegenwoordig wel minder schelen of ik dingen zeg die mensen raar vinden. Neem een programma als The Masked Singer, dat vind ik zó leuk om te doen. Het interesseert me totaal niet of wat ik zeg nou slim is of dom", aldus de 64-jarige Schrijver.

De presentatrice is blij met het werk dat ze kan en mag doen, maar zou zichzelf niet per se beschrijven als iemand met talent die daardoor doet wat ze doet. "Nee, ik beschouw mezelf meer als the lucky one. Iemand die op het juiste moment op de juiste plek is."

"Er zijn veel mensen die meer in hun mars hebben dan ik. Ik vind mezelf erg bevoorrecht als ik op televisie weer eens een interessante gast ontvang", voegt ze eraan toe.

Volgens Schrijver is een positie in de televisiewereld waarbij je in de schijnwerpers staat eigenlijk heel onnatuurlijk. "Mensen nemen zichzelf vaak zo verschrikkelijk serieus, een beetje meer zelfspot zou geen kwaad kunnen. Ik realiseer me altijd dat het een hele eer is, dat mensen naar je willen kijken en luisteren. Het is absoluut niet vanzelfsprekend."