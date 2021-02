Dita Von Teese heeft niet te maken gehad met misbruik in de tijd dat zij een koppel vormde met Marilyn Manson, zo laat ze weten op Instagram.

Het model zegt het te waarderen dat mensen zich afvragen hoe het met haar is. "Maar jullie moeten weten dat alle details die nu naar buiten komen, niet overeenkomen met wat ik heb meegemaakt in de zeven jaren die wij samen waren", aldus de 48-jarige Von Teese.

"Als dat wel zo was geweest, was ik niet met hem getrouwd in december 2005. Twaalf maanden later stapte ik op wegens ontrouw en drugsmisbruik."

Von Teese neemt de aantijgingen wel serieus. "Misbruik, in welke vorm dan ook, is ongehoord in elke relatie. Ik wil iedereen die ermee te maken heeft, aanmoedigen om hulp te zoeken."

Actrice Evan Rachel Wood bracht afgelopen week via sociale media dat Manson, haar ex, haar jarenlang heeft misbruikt. Daarna werd hij nog door vier andere vrouwen beschuldigd. De zanger werd vervolgens door zijn platenlabel aan de kant gezet en wordt uit meerdere televisieseries geschrapt.