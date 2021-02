Chrissy Teigen wordt donderdag geopereerd. Het model vertelt op Twitter dat ze onder het mes moet wegens endometriose, weefsel dat op baarmoederslijmvlies lijkt maar zich buiten de baarmoeder bevindt op bijvoorbeeld de eierstokken en eileiders.

Teigen vertelt op het sociale medium dat de pijnklachten die bij de aandoening horen haar doen denken aan haar zoontje dat ze in oktober verloor na complicaties tijdens de zwangerschap.

"Mijn kleine Jack zou deze week eigenlijk zijn geboren, dus ik voel me niet zo goed. Ik voel echt schoppen in mijn buik, maar het is geen fantoompijn", legt de vrouw van John Legend uit. "Ik word morgen geopereerd aan endometriose, maar de pijn van mijn ongesteldheid voelt deze maand echt precies als babyschopjes."

Teigen en Legend hebben samen twee kinderen, Luna en Miles.