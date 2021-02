Actrice Jenny Slate is bevallen van een dochtertje. Het meisje draagt de naam Ida Lupine, zo maakt ze aan Entertainment Tonight bekend.

Slate geeft toe dat de bevalling niet onlangs heeft plaatsgevonden. Toen de actrice in december bekendmaakte zwanger te zijn, was ze vier dagen later al uitgerekend.

De 38-jarige actrice, bekend dankzij haar rollen in de film Venom en de serie Parks and Recreation, beschrijft het moederschap als "het waardevolste dat me ooit is overkomen".

Het is het eerste kind van de actrice, die ook haar stem leende aan animatieseries en -films als Big Mouth, Zootopia en The Secret Life of Pets.

Slate is verloofd met Ben Shattuck. De curator ging in 2019 op zijn knieën. Jenny was eerder getrouwd met filmmaker Dean Fleischer-Camp. Ook had ze een relatie met Captain America-ster Chris Evans.