Acteur Tim Robbins is ruim drie jaar getrouwd geweest met Gratiela Brancusi. People zag de scheidingspapieren in van het stel dat nooit bekendmaakte getrouwd te zijn.

Eerder deze maand werd door TMZ naar buiten gebracht dat het huwelijk van Robbins was gestrand. Dit nieuws was vooral opvallend, omdat niet eerder bekend was dat hij met Brancusi getrouwd was.

Uit de papieren blijkt dat het stel in februari 2017 elkaar het jawoord heeft gegeven. De twee gingen afgelopen juli al uit elkaar. De acteur vroeg in januari van dit jaar officieel een scheiding aan.

Het was het eerste huwelijk van de 62-jarige acteur, bekend van films als The Shawshank Redemption en Top Gun. Wel had hij van 1988 tot en met 2009 een relatie met Susan Sarandon. Met haar heeft Robbins twee zoons.