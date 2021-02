Joe en Jill Biden, die al sinds 1977 getrouwd zijn, merken dat hun relatie in de loop der jaren alleen maar sterker is geworden. De Amerikaanse president en de first lady vertellen in gesprek met People dat de hoogte- en dieptepunten in hun leven hebben bijgedragen aan een beter huwelijk.

De twee vullen elkaar goed aan, legt de 78-jarige Joe Biden uit. "Jill heeft een enorme ruggengraat. Iedereen zegt altijd dat je allebei een even grote bijdrage levert aan je relatie, maar soms is die verhouding meer 70/30. Als het niet goed met mij gaat, dan sterkt Jill mij, en andersom. We zijn altijd een enorme steun voor elkaar."

De Amerikaanse president prijst zijn vrouw dat ze naast haar rol als first lady nog steeds werkzaam is als docent. "Het is ontzettend belangrijk dat ze onafhankelijk blijft en bezig kan zijn met iets dat haar enorm interesseert."

"We hebben heel veel meegemaakt samen, hoogte- en de dieptepunten", vult de 69-jarige Jill Biden aan. "Juist dat heeft ons sterker gemaakt."

"Jill kwam op een heel belangrijk moment in mijn leven en is de lijm die alles bij elkaar houdt', zegt de president over zijn vrouw. "Ik wist al kort nadat ik haar ontmoette dat ik met haar wilde trouwen. Natuurlijk hebben we soms ruzie of een discussie met elkaar, maar ik heb ontzettend geluk gehad."

Joe en Jill Biden leerden elkaar in 1975 kennen, nadat Joe's broer een blind date voor hen regelde. Joe was weduwnaar, zijn vrouw en dochter waren drie jaar daarvoor omgekomen bij een auto-ongeluk. Jill lag destijds in scheiding.

Gedurende zijn eerste huwelijk kreeg Joe ook twee zoons, van wie de oudste in 2015 overleed aan de gevolgen van een hersentumor. Joe en Jill zijn samen ouders van dochter Ashley (39).