Sofía Vergara hoeft de embryo's, die ze ten tijde van haar relatie met Nick Loeb liet invriezen, niet aan haar ex over te dragen. Dat werd volgens Fox News deze week bekend tijdens een zitting in de rechtszaak die de zakenman heeft aangespannen.

Vergara en Loeb hebben al tijden een conflict over twee embryo's die ze tijdens hun relatie lieten invriezen. Dat deden ze voor het geval ze in de toekomst kinderen wilden krijgen. Hun relatie hield echter geen stand.

De zakenman probeert al jaren de embryo's te krijgen. Zijn ex Vergara, bekend van Modern Family, wist dit te voorkomen. Loeb gaf echter niet op en spande een zaak aan in de staat Louisiana, in de hoop dat de rechter hem daar in het gelijk zal stellen.

Omdat hij geen inwoner van de staat is, heeft de rechter een streep door de zaak gehaald. "Dit gedrag is weerzinwekkend en brengt het rechtssysteem in Louisiana in diskrediet", aldus de rechter.

Loeb heeft al laten weten in hoger beroep te willen gaan. Vergara heeft nog niet op het nieuws gereageerd.